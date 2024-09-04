Владивосток, 4 сентября, 2024, 11:25 — ИА Регнум. Россия намерена добиваться возвращения на Олимпийские игры. Об этом 4 сентября в рамках Восточного экономического форума заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв.

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Он также добавил, что в стране будут развиваться все межгосударственные форматы соревнований. Министр отметил, что они будут исключительно в дополнение к основным форматам, к Олимпийским играм.

«Мы являемся хранителями олимпийских ценностей. Возвращаться будем в Международный олимпийский комитет (МОК) и на Олимпийские игры, а дополнительные форматы ― развивать», ― заявил Дегтярёв.

Он также заявил, что не понимает критики в адрес российских спортсменов, которые согласились принять участие в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе.

«Наши паралимпийцы выступают под нейтральным флагом, к сожалению. Но это всё временно: и флаг, и гимн наши вернутся. Мы над этим работаем», ― указал глава Минспорта.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года МОК объявил, что российских и белорусских спортсменов допустят к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже только в «нейтральном статусе» при соблюдении ряда критериев. Им в том числе запретили демонстрировать символы своих стран. Также на игры не допустили тех, кто публично заявил о поддержке СВО или подписал контракт с силовыми структурами.

Президент России Владимир Путин отмечал, что отношение МОК к российским спортсменам является этнической дискриминацией. Глава государства добавил, что Россия продолжит развивать спорт, в том числе в рамках БРИКС, и соблюдать принципы олимпизма.

Депутат Госдумы, бывший хоккеист и тренер Вячеслав Фетисов считает, что решения Запада в отношении спортсменов из РФ направлены на раскол российского общества. В сложившейся ситуации виноваты не спортсмены, а профильные чиновники, заявил он.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер считает, что США не позволят российским спортсменам выступить на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. По её словам, один раз страна уже не участвовала в Играх на американской территории. Лос-Анджелес принимал Олимпиаду в 1984 году, и тогда сборная СССР не приехала на соревнования.