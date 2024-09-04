Владивосток, 4 сентября, 2024, 10:58 — ИА Регнум. «Роснефть» и правительство Хабаровского края заключили долгосрочное соглашение о сотрудничестве. Документ подписали главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин и врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин. Мероприятие прошло в рамках IX Восточного экономического форума.

Слава Степанов Хабаровск

Компания и регион договорились вместе реализовывать промышленные, финансовые и социальные программы, призванные повысить уровень жизни в Хабаровском крае.

Так, «Роснефть» поддержит развитие промышленного и научного потенциала региона, в том числе через сотрудничество с местными предприятиями. Реализация соглашения поможет повысить инвестиционную привлекательность, а также эффективность инновационной и образовательной деятельности Хабаровского края.

Кроме того, стороны будут вместе разрабатывать и реализовывать проекты в области охраны окружающей среды, а также образования. В частности, компания и регион договорились развивать в Хабаровском крае системы подготовки и повышения квалификации рабочих и инженерных кадров.