Москва, 4 сентября, 2024, 10:45 — ИА Регнум. Сдавшийся в плен военнослужащий ВСУ Роберт Погорелов рассказал, что на Украине сегодня любой желающий может приобрести оружие и боеприпасы.

Sergii Kharchenko/Global Look Press

«При случае — если хочет человек найти [оружие и боеприпасы], он всегда это найдёт», — сообщил Погорелов ТАСС.

Он рассказал, что ранее служил в полиции, затем уволился и из-за конфликта с бывшими коллегами попал под суд.

В полиции Погорелов работал по линии выявления незаконного хранения оружия. По его словам, статистика по этому правонарушению постоянно повышается. Причина в том, что люди вынуждены сами заботиться о своей безопасности. Власти беспокоятся только о себе, а не о народе.

Как сообщало ИА Регнум, в 2019 году украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что на руках у населения Украины находится от 3 до 5 млн единиц нелегального оружия. Он заявил, что такое количество оружия невозможно изъять, и призвал частично легализовать его.

В октябре прошлого года ИА Регнум опубликовало материал, согласно которому украинцы торгуют взрывчаткой и боеприпасами, в том числе зарядами C4, поставляемыми Киеву странами НАТО.