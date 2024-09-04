Владивосток, 4 сентября, 2024, 10:33 — ИА Регнум. Россия предупредила политиков в странах НАТО о незамедлительном и крайне болезненном ответе в случае новых террористических шагов Киева. Об этом 4 сентября заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Россия хотела бы предупредить тех безответственных политиков в странах Европейского союза и НАТО о том, что в случае совершения Киевом новых агрессивных и террористических действий ответ Москвы последует незамедлительно. И он будет крайне болезненным», — сказала спикер ведомства.

Она подчеркнула, что политики в Евросоюзе потеряли чувство реальности и перестали здраво оценивать риски дальнейшей эскалации украинского конфликта даже с учётом собственных интересов.

Как сообщало ИА Регнум, 6 августа украинские боевики начали атаку на Курскую область. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив киевским формированиям пройти вглубь территории РФ. По данным на 3 сентября, потери украинской армии на курском направлении превысили 9,3 тыс. бойцов.

3 сентября сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил о ракетном ударе по военному училищу ВСУ в Полтаве. По его словам, снаряды достигли цели в момент построения, в котором принимало участие свыше полутысячи украинских военных. Потери противника исчисляются сотнями, уточнил он.

12 августа президент России Владимир Путин заявил, что Москве не о чем вести переговоры с теми, кто наносит удары по мирным жителям и гражданской инфраструктуре, а также пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики. Глава государства добавил, что нападением на Курскую область Киев выполняет волю своих западных хозяев.