Владивосток, 4 сентября, 2024, 11:14 — ИА Регнум. Россия никогда не отворачивалась от Востока. Об этом 4 сентября заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на одной из сессий Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Дипломат отметила, что в последнее время идёт много разговоров о переориентации и развороте России на Восток, что, по её словам, не соответствует действительности.

«Мы никогда никуда не отворачивались», — сказал официальный представитель МИД, подчеркнув, что граница РФ на восточном направлении — крупнейшая по протяжённости.

Захарова добавила, что от этого отвернуться невозможно.

«Другое дело, что действительно, когда закрываются одни опции, открываются дополнительно другие», — пояснила она.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин заявил 22 апреля, что разворот России на Восток стал возможен благодаря Байкало-Амурской магистрали (БАМ). Глава государства подчеркнул, что страна, благодаря магистрали, получила колоссальные возможности для освоения и развития Сибири и Дальнего Востока, а также для расширения грузоперевозок по направлению к Тихому океану.

В середине июля 2023 года Руслан Давыдов, занимавший на тот момент должность врио Федеральной таможенной службы (ФТС), заявил, что Внешняя торговля России окончательно приспособилась к новым глобальным условиям, возникшим в 2022–2023 годах на фоне санкций Запада. По его словам, глобальный разворот российской торговли на Восток и на Юг уже состоялся.