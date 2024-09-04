Владивосток, 4 сентября, 2024, 10:12 — ИА Регнум. Запад не стесняется откровенно показывать свою вовлечённость в конфликт на Украине, сообщила 4 сентября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума.

Petrov Sergey/Global Look Press

Она назвала Запад главным заказчиком и основным подстрекателем военной агрессии киевского режима.

«И всё более откровенно, всё более нагло демонстрирует своё прямое участие в качестве заинтересованной стороны», — заявила Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября президент России Владимир Путин назвал целенаправленную антироссийскую политику Запада главной причиной трагических событий на Украине. Натовцы долгие годы добивались полного контроля над Украиной. Стране насаждали концепцию, согласно которой Россия якобы является врагом и угрозой для существования Украины, отметил Путин.