Владивосток, 4 сентября, 2024, 10:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе посещения пункта базирования Приморской флотилии во Владивостоке обратил внимание на необходимость обеспечения жильём военнослужащих Тихоокеанского флота. Об этом 4 сентября сообщили в пресс-службе Кремля.

Алексей Никольский/РИА Новости

«В зоне боевых действий, в зоне спецоперации несут боевую службу и блестяще выполняют боевые задачи морские пехотинцы Тихоокеанского флота. Вы знаете, я разговаривал с командиром бригады 155-й, он скромный, вопросы бытового характера не ставил, тем не менее, они, безусловно, есть», ― сказал российский лидер в ходе посещения корвета «Резкий».

По его словам, это рабочие места членов семей и другие вопросы, прежде всего, связанные с обеспечением жильём.

Командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина доложил главе государства, что сейчас в микрорайоне «Снеговая падь» к сдаче готовится один из домов, в котором для военнослужащих 155-й бригады предусмотрены 190 квартир. Кроме того, в этом микрорайоне строят ещё четыре дома для военнослужащих ТОФ и 155-й бригады. Их планируется сдать до 31 декабря 2024 года и до 1 июля 2025 года. Общее количество квартир в пяти домах составит 1100.

Обращаясь к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, который сопровождал Путина, российский лидер указал на необходимость не снижать внимания в этих вопросах.

Как сообщало ИА Регнум, президент России прибыл во Владивосток с рабочей поездкой, в рамках которой примет участие в Восточном экономическом форуме. Глава государства прилетел в Приморский край из Монголии, где находился с двухдневным официальным визитом.

На 4 сентября запланированы переговоры Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, заместителем председателя КНР Хань Чжэном и заместителем председателя правительства Сербии Александром Вулиным. В тот же день состоится рабочая встреча президента с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Ранее Путин осмотрел с воды гражданскую верфь под Владивостоком, которую будет создавать Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) для гражданских судов, в том числе газовозов.

На следующий день глава российского государства примет участие в пленарном заседании ВЭФ.