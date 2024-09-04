Владивосток, 4 сентября, 2024, 10:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 4 сентября во Владивостоке передал самые наилучшие пожелания бойцам Тихоокеанского флота. Об этом в Telegram-канале сообщил журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Алексей Никольский/РИА Новости

«Бойцам самые наилучшие пожелания <…> У них очень ответственные задачи», — заявил президент.

Глава государства посетил пункт базирования Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота в бухте Улисс. Российский лидер осмотрел корвет «Резкий» и ознакомился с информационными стендами о развитии морской базы.

«Резкий» — четвёртый в серии многоцелевых сторожевых кораблей проекта 20 380, построенных на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота. Корвет приняли в состав ВМФ в сентябре 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, Путин прибыл во Владивосток с рабочей поездкой. Глава государства прилетел в Приморский край из Монголии, где находился с двухдневным официальным визитом. Во Владивостоке президент примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Российский лидер 4 сентября встретится с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, заместителем председателя КНР Хань Чжэном и заместителем председателя правительства Сербии Александром Вулиным. В тот же день состоится рабочая встреча президента с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.