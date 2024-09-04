Николаев, Украина, 4 сентября, 2024, 09:59 — ИА Регнум. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил 4 сентября о нанесении российскими войсками удара по окрестностям автозавода в Волынской области.

MOD Russia/Global Look Press

«Прилетало в Волынь. Предварительно в сторону автозавода», — процитировало Лебедева «РИА Новости».

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам в Волынской области.

Как сообщало ИА Регнум, ранее украинские СМИ распространили информацию о взрывах в Волынской области. Также сообщалось о взрывах в Ровно, Киеве, Львове, Кривом Роге и Сумах.

В свою очередь Лебедев сообщил, что в Кривом Роге российские военные ударили по украинскому аэродрому в селе Долгинцево в момент, когда на нём находились МиГ-29 и множество беспилотников.