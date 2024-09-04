Владивосток, 4 сентября, 2024, 09:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 4 сентября прибыл в пункт базирования Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота ВМФ России во Владивостоке.

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Здесь глава государства осмотрит корвет «Резкий». Также российскому лидеру доложат о состоянии и перспективах развития оперативного объединения в составе Тихоокеанского флота.

Корвет «Резкий», являющийся четвёртым в серии построенных на АСЗ многоцелевых сторожевых кораблей проекта 20 380, заложили в 2016 году. В октябре 2021 года его доставили во Владивосток в транспортном доке «Зея» для достройки и дооборудования на сдаточной базе предприятия. 14 сентября 2023 года корвет приняли в состав Военно-морского флота РФ.

Корвет проекта 20 380 предназначен для действий в ближней морской зоне и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника, а также для артиллерийской поддержки морского десанта в ходе морских десантных операций. «Резкий» вооружён противокорабельным ракетным комплексом «Уран» и ЗРК «Редут», торпедами и мощным арсеналом радиолокационного и радиоэлектронного оборудования, артиллерийской установкой АК-190 калибра 100 мм, крупнокалиберными пулеметными и гранатометными установками.

Как сообщало ИА Регнум, президент России прибыл во Владивосток с рабочей поездкой, в рамках которой примет участие в Восточном экономическом форуме. Глава государства прилетел в Приморский край из Монголии, где находился с двухдневным официальным визитом.

На 4 сентября запланированы переговоры Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, заместителем председателя КНР Хань Чжэном и заместителем председателя правительства Сербии Александром Вулиным. В тот же день состоится рабочая встреча президента с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.

Ранее Путин осмотрел с воды гражданскую верфь под Владивостоком, которую будет создавать Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) для гражданских судов, в том числе газовозов.

На следующий день глава российского государства примет участие в пленарном заседании ВЭФ.