Владивосток, 4 сентября, 2024, 09:08 — ИА Регнум. К концу 2024 года дефицит водителей такси на российском рынке может увеличиться до 130 тыс. Такой прогноз в ходе выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) сделал директор по работе с госорганами «Яндекс Такси» Антон Петраков.

Belkin Alexey/Global Look Press

По его словам, это связано с ужесточением миграционного законодательства и регулирования в сфере такси.

«Дефицит растёт среди прочего из-за ужесточений миграционной политики и регулирования в такси ― водители переходят в другие сферы, где сопоставимые доходы, но меньше требований и расходов», — пояснил Петраков.

Он добавил, что сейчас в отрасли работает чуть меньше миллиона таксистов, к концу года их количество сократится на 13%. Нехватка водителей, в свою очередь, повлияет на ценообразование поездок, особенно в конце года, указал Петраков.

Он отметил, что для восстановления притока таксистов «Яндекс Go» обсуждает с властями создание экспериментального правового режима, который позволит упростить часть требований для сотрудников и внедрит новые модели перевозок.

Как сообщало ИА Регнум, в августе Союз пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» предупредил, что с 1 сентября возможности работать могут лишиться 75% таксистов. В обращении на имя премьер-министра Михаила Мишустина указано, что обязательное разрешение на работу с начала осени в соответствии с новыми требованиями получила только четверть водителей такси.

Общественники попросили сдвинуть дату вступления в силу нового требования для отрасли, согласно которому к 1 сентября таксистам следует оформить полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Он должен обеспечить безопасность клиентов такси во время поездки.

В России нелегальным мигрантам хотят запретить работать таксистами. Иностранцы не смогут оказывать соответствующие услуги без необходимых документов для осуществления трудовой деятельности. Если закон примут, он вступит в силу с 1 марта 2025 года.