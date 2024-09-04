Киев, 4 сентября, 2024, 08:48 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал заявление об отставке, сообщил 4 сентября председатель Верховной рады Руслан Стефанчук в своём Telegram-канале.

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Он опубликовал скриншот заявления, написанного от руки.

Как сообщало ИА Регнум, украинские СМИ накануне, 3 сентября, распространили информацию о планах руководства страны отправить Кулебу в отставку. В качестве преемника СМИ назвали первого заместителя главы МИД Украины Андрея Сибигу. Также сообщалось о том, что ожидаются и другие кадровые перестановки в правительстве Украины.

Ранее в этот же день Стефанчук сообщал об отставке украинского вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной. Также заявления об отставке написали министр юстиции Денис Малюська, министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и глава фонда госимущества Виталий Коваль.