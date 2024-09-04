Киев, 4 сентября, 2024, 08:42 — ИА Регнум. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено продолжать расширять свою поддержку Украины. Об этом вечером 3 сентября заявил глава агентства Рафаэль Гросси по итогам встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Lev Radin/Global Look Press Рафаэль Гросси

«МАГАТЭ будет и дальше расширять свою помощь Украине, занимая более активную позицию по защите состояния жизненно важной энергетической инфраструктуры, чтобы она не влияла на ядерную безопасность», — процитировала его слова пресс-служба МАГАТЭ.

Глава МАГАТЭ отметил, что такое решение было принято после ряда ракетных атак, которые либо непосредственно способствовали отключению нескольких ядерных энергетических реакторов, либо привели к опасной нестабильности национальной энергосистемы, о чём он говорил с Зеленским.

По словам Гросси, эксперты агентства в скором времени посетят несколько подстанций АЭС на контролируемой Киевом территории, чтобы оценить ситуацию на них, а сам он собирается направиться на Запорожскую АЭС, что станет его пятой поездкой на станцию после начала российской спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 4 сентября директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявила, что на станции сохраняется напряжённая обстановка в преддверии визита главы МАГАТЭ. По её словам, украинские боевики ведут обстрелы территории ЗАЭС с очень высокой интенсивностью.

Глава «Росатома» Алексей Лихачёв 3 сентября заявил, что Гросси отдаёт себе отчёт, откуда на самом деле идёт главная угроза для Курской АЭС. По его словам, гендиректор МАГАТЭ крайне озабочен ситуацией на станции.