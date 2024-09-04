Вашингтон, 4 сентября, 2024, 08:33 — ИА Регнум. Государственный департамент США понимает «сложное положение» Монголии и намерен продолжать её поддерживать, однако при этом рассчитывает на выполнение Улан-Батором международных обязательств. Об этом вечером 3 сентября заявил на брифинге представитель Госдепа Мэттью Миллер.

Kremlin Pool/Global Look Press

«Мы прекрасно понимаем, в какой сложной ситуации находится Монголия… мы продолжим поддерживать Монголию, но мы считаем важным, чтобы они выполняли взятые на себя международные обязательства», — сказал он, комментируя официальный визит в Улан-Батор президента России Владимира Путина.

По словам Миллера, Вашингтон надеется, что Улан-Батор будет придерживаться своих обязательств и поддерживать принципы хартии ООН.

Представитель Госдепа уточнил, что положение Монголии является сложным, так как она «как в сэндвиче зажата» между более крупными соседними странами, однако при этом американская сторона считает важным, чтобы Улан-Батор продолжал выступать в поддержку верховенства закона в мире и «ясно донес до России, что он поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины».

Как сообщало ИА Регнум, вечером 2 сентября Путин прибыл в Монголию с официальным визитом по приглашению монгольского лидера Ухнаагийна Хурэлсуха. 3 сентября главы двух государств провели переговоры в Улан-Баторе в узком составе, в ходе которых президент РФ пригласил Хурэлсуха посетить Россию, а также принять участие в праздновании 80-летия Победы СССР над нацистской Германией в Москве.

Путин также обсудил со своим монгольским коллегой отношения между Россией и Монголией. Российский лидер также принял участие в мероприятиях по случаю победы советско-монгольских войск над милитаристской Японией на реке Халхин-Гол. Вместе с президентом Монголии он возложил цветы к первому в мире памятнику Маршалу Советского Союза Георгию Жукову.