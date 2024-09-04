Лондон, 4 сентября, 2024, 05:02 — ИА Регнум. Британский король Карл III, проходящий лечение от онкологии, чувствует себя очень хорошо. Об этом 3 сентября рассказала супруга британского монарха, королева Камилла, её слова приводит газета The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Карл III

Королева Камилла пообщалась с журналистами во время открытия онкологического центра в городе Бате на юго-западе Великобритании. Она заверила, что король Карл III «чувствует себя очень хорошо».

Ранее ИА Регнум сообщало, как стало известно 29 февраля, власти Великобритании разработали план на тот случай, если страдающий онкологией король Карл III скончается. При этом днём ранее сообщалось, что Карл III начал подготовку к передаче короны наследнику, принцу Уильяму, раньше, чем ожидалось.

По информации СМИ со ссылкой на эксперта по британской монаршей семье Тома Квинна, планы наследования трона стали разрабатываться вскоре после того, как Карл III заболел раком. Квинн пояснил, что это держат в секрете от младшего сына короля принца Гарри из-за его репутации. Придворные опасаются, что в случае обиды или недовольства он может обо всём рассказать прессе.

Карл III обратился к врачам из-за проблем с простатой в январе 2024 года. 26 числа его госпитализировали, а через несколько дней после проведения процедур выписали из больницы.

В начале февраля сообщалось, что у английского монарха выявлен рак на ранней стадии. По некоторым данным, от проведения химиотерапии он отказался.