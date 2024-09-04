Амман, 4 сентября, 2024, 05:15 — ИА Регнум. Российская Федерация и Иордания обсуждают возможность введения взаимных разрешений на безвизовый въезд для туристов обеих стран. Об этом сообщили в посольстве РФ в Аммане.

Иван Шилов ИА Регнум Туризм

«Сейчас идёт проработка вопроса о заключении российско-иорданского соглашения об отмене визового режима для туристов из наших стран. Согласование этого документа находится на заключительной стадии», — сообщили «Известиям» в российском диппредставительстве.

Отмечается, что об отмене визового режима для туристов обеих стран могут объявить в ближайшее время, а это решение станет важным событием в рамках отношений между Россией и Иорданией.

Кроме того, стороны также планируют возобновить прямое регулярное авиасообщение. Ожидается, что прямые рейсы по маршруту Амман — Москва возобновятся в октябре.

Как передавало ИА Регнум, 15 августа в Министерстве экономического развития России сообщили, что глава ведомства Максим Решетников в ходе онлайн-встречи с министром туризма Саудовской Аравии Ахмедом Аль-Хатибом обсудил актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в туристической сфере. В частности, стороны затронули необходимость повышения доступности взаимных туристических поездок. По данным МЭР, за первые шесть месяцев 2024 года въезд туристов из Саудовской Аравии в РФ вырос в 12 раз по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

До этого Решетников заявил, что Россия также планирует отменить визы с шестью странами Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. По его словам, переговоры на эту тему ведутся с властями Саудовской Аравии, Бахрейна, Кувейта, Омана, Малайзии и Мьянмы. Ожидается, что ряд соглашений может быть подписан до конца текущего года.