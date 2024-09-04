Лондон, 4 сентября, 2024, 04:05 — ИА Регнум. Проблемы со здоровьем после перенесённой глазной инфекционной болезни привели к частичной слепоте у британского певца и композитора Элтона Джона. Об этом 77-летний музыкант написал 3 сентября на своей странице в социальной сети.

David Shankbone Элтон Джон

«Летом я перенес острую инфекцию глаз, после которой, к сожалению, одним глазом я могу видеть лишь частично. Мне становится лучше, но этот процесс идет очень медленно, и на то, чтобы в пораженном глазу восстановилось зрение, потребуется время», — пояснил Элтон Джон.

Артист выразил признательность команде врачей и медсестёр, которые заботились о нём и помогают восстанавливаться после болезни. Также Элтон Джон поблагодарил своих родных и близких, поддерживавших его в течение нескольких последних недель. Музыкант добавил, что восстанавливается у себя дома и очень позитивно оценивает прогресс в своём лечении.

Публикацию Элтона Джона прокомментировали такие известные люди, как модельер Донателла Версаче, супермодель Линда Евангелиста, актёр Билли Портер и актриса Розанна Аркетт. Все пожелали британскому музыканту скорейшего выздоровления.

Элтон Джон является кавалером ордена Британской империи, он был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II за «услуги музыке и благотворительные услуги» в 1998 году. За более чем полувековую музыкальную карьеру сэр Элтон Джон выпустил 30 студийных альбомов, проданных тиражом более 300 млн копий. Среди его наград пять статуэток «Грэмми», два «Оскара», два «Золотых глобуса». В 1994 году музыкант был включен в Зал славы рок-н-ролла (Rock and Roll Hall of Fame).

Ранее ИА Регнум сообщало, что в августе 2023 года британского певца Элтона Джона госпитализировали с травмами после несчастного случая в его собственном доме в Ницце. Музыкант получил «лёгкие травмы» и был госпитализирован в больницу Монако.

В июле 2023 года британский певец Элтон Джон в рамках своего прощального турне Farewell Yellow Brick Road Tour, длившегося с перерывами пять лет, дал последний концерт в Стокгольме. В конце января 2023 года турне Джона стало самым кассовым в истории, сборы превысили 817 млн долларов.