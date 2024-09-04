Москва, 4 сентября, 2024, 04:09 — ИА Регнум. Суд в рамках расследования уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов для Вооружённых сил России арестовал имущество группы компаний «Пикет». Об этом 4 сентября сообщил телеканал РЕН ТВ.

Иван Шилов, ИА REGNUM Суд

По информации источника, суд арестовал доли в уставных капиталах пяти компаний, три земельных участка площадью до 2,5 тысячи квадратных метров, а также нежилое здание площадью 1265,7 квадратного метра и денежные средства на более чем 20 банковских счетах.

По версии следствия, указанная недвижимость и доли в ряде организаций приобретены на средства, полученные преступным путём.

Как передавало ИА Регнум, в рамках уголовного дела о поставке некачественных бронежилетов девяти фигурантам предъявили обвинения по ч. 4 ст. 157 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»), ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере»), ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»).

1 сентября свидетели подтвердили данные следствия о причастности руководителей ООО «ГК «Пикет» к поставке некачественных бронежилетов для нужд Министерства обороны РФ. Так, Андрея Есипова, Викторию Антонову и Михаила Кальченко, которых Басманный суд города Москвы заключил под стражу в апреле, обвинили в отмывании денежных средств и мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, «ГК «Пикет» получила 2 млрд рублей от Министерства обороны России в рамках соглашения об изготовлении и поставках 20 040 бронежилетов для участников специальной военной операции. Фигуранты дела потратили полученные средства на покупку недвижимости, а поставленные в войска бронежилеты не соответствовали требованиям.