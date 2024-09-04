Энергодар, Запорожская область, 4 сентября, 2024, 03:41 — ИА Регнум. На территории Запорожской атомной электростанции в преддверии визита генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси остаётся напряжённая обстановка. Об этом 4 сентября сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Иван Шилов ИА Регнум Запорожская АЭС

«Обстановка напряжённая. Интенсивность обстрелов округи (со стороны украинских войск. — Прим. ред.) очень высокая», — указала она.

При этом в беседе с агентством ТАСС Яшина отметила, что в течение суток прилётов по территории станции и по городу-спутнику ЗАЭС Энергодару не зафиксировано.

Как передавало ИА Регнум, 2 сентября генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что направился на Запорожскую атомную электростанцию. Предстоящий визит Гросси на станцию станет пятым с сентября 2022 года, когда агентство организовало постоянное присутствие на станции.

До этого Гросси посетил Курскую АЭС, чтобы дать независимую оценку ситуации вокруг станции и оценить угрозу ядерной аварии от атак киевского режима. В частности, гендиректор МАГАТЭ сообщил, что при осмотре территории Курской АЭС видел следы от атак украинских беспилотных летательных аппаратов. По его словам, станция работает в режиме, «очень близком к нормальному», однако серьёзные опасения вызывают боевые действия в нескольких километрах от объекта.