Рим, 4 сентября, 2024, 02:43 — ИА Регнум. Молния повредила Триумфальную арку императора Константина, стоящую у Колизея в Риме. Об этом 3 сентября сообщило информационное агентство Adnkronos.

Abc.net.au Удары молний

Сильная гроза обрушилась на столицу Италии 3 сентября, в городе наблюдались затопления дорог, ветром повалило много деревьев. В Триумфальную арку ударила молния, и от античного памятника откололась часть каменных деталей.

Как уточнили в руководстве археологического парка Колизея, к ведению которого относится повреждённая арка Константина, сотрудники прибыли на место инцидента сразу же после удара молнии.

«Наши представители прибыли на место сразу после удара молнии. Все фрагменты были подняты и помещены в безопасное место. Оценка ущерба уже началась, анализ продолжится завтра утром», — пояснили в учреждении.

В настоящий момент арка частично находится в строительных лесах из-за проводимых реставрационных работ. Арка Константина была воздвигнута в 315 году после победы императора Константина над Максенцием в битве у Мильвийского моста.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в апреле 2024 года молния ударила в факел статуи Свободы в Нью-Йорке. При этом сама статуя не пострадала. Как заверили специалисты, попадание молний в статую — на самом деле, обыденное явление, а памятник хорошо заземлён.