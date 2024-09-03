Лондон, 4 сентября, 2024, 02:17 — ИА Регнум. Российская Федерация при президенте Владимире Путине прошла путь от состояния, в котором страна находилась в 1990-х годах, до статуса одной из самых успешных стран в мире, заявил бывший член парламента Великобритании Джордж Галлоуэй в эфире своего YouTube-канала.

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«За 21 год Владимир Путин полностью преобразил Россию… Сейчас это славная и успешная страна. Я знаю, что враги не хотят этого слышать, но достаточно посмотреть на имеющиеся в открытом доступе данные о том, как Россия развивается», — указал Галлоуэй.

По словам британского политика, на сегодняшний день россияне в среднем живут лучше, чем европейцы. Он также отметил, что многие люди из его окружения симпатизируют Владимиру Путину, поскольку видят, что глава российского государства «стоит за свой народ».

Как передавало ИА Регнум, 1 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным отметил, что экономический потенциал РФ превысил все ожидания, о чём свидетельствуют темпы экономического развития и военная мобилизация экономики.

26 августа Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что российская экономика, как и в прошлом году, растёт хорошими темпами. Он уточнил, что в первом полугодии валовый внутренний продукт прибавил 4,6%, при этом безработица остаётся на рекордно низком уровне, в июне она составила 2,4%.