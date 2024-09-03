Шри-Джаяварденепура-Котте, 4 сентября, 2024, 01:56 — ИА Регнум. Двух граждан России, задержанных по подозрению в незаконной ловле местных ящериц, отпустили из СИЗО под личное поручительство. Об этом 3 сентября сообщило издание «Известия» со ссылкой на вице-президента Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Ивана Мельникова.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Суд состоялся в городе Эмбилипития в провинции Сабарагамува. Уточняется, что освобождения российских граждан удалось добиться благодаря совместным усилиям родителей задержанных, правозащитников, российских дипломатов, а также вниманию со стороны прессы. Кроме того, суд учёл возраст задержанных, один из которых не достиг совершеннолетия.

«Им избрана мера пресечения в виде поручительства. Это означает, что они по-прежнему остаются на острове, они должны регулярно отмечаться в полиции и не нарушать закон», — пояснил Мельников и добавил, что правонарушителям следует соблюдать предписания суда, так как тюрьма на Шри-Ланке является «худшим местом в мире».

Ранее ИА Регнум сообщало, что при задержании россиян за ловлю ящериц на Шри-Ланке были нарушены все фундаментальные нормы международного права. Вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Мельников отметил, что молодых людей 2003 и 2007 годов рождения обвинили в странном деле о ловле ящериц, которые, вероятно, живы. При этом допрос несовершеннолетнего задержанного проходил без опекуна и квалифицированного адвоката.

Правоохранительные органы Шри-Ланки задержали двух граждан России за нарушение природоохранного законодательства страны. По словам родственников, подростков, которые приехали на остров вместе с семьями, задержали в провинции Суриканда утром 29 августа. Молодые люди занимались тем, что охотились на ящериц неподалёку от своего отеля.