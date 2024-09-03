Чернобыль, Украина, 4 сентября, 2024, 00:59 — ИА Регнум. Киевский режим разместит войска на участке границы с Белоруссией из зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. Об этом говорится в согласованном правительством проекте указа главы киевского режима, опубликованном 3 сентября в Telegram-канале МВД Украины.

Иван Шилов ИА Регнум Граница Белоруссии и Украины

«Правительство согласовало проект указа… об изъятии участка границы с Белоруссией из зоны отчуждения», — говорится в сообщении.

Речь идёт о 50-метровом участке вдоль белорусско-украинской границы, проходящем в пределах зоны отчуждения и зоны обязательного отселения.

Утверждается, что размещение войск на данном участке якобы необходимо для усиления обороны и контроля за приграничными районами.

Как передавало ИА Регнум, в июле президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о ликвидации напряжённости на южной границе. В тот же день министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что ведомство приступило к отводу войск, размещённых на границе с Украиной, в места их постоянной дислокации. 18 августа Лукашенко заявил, что Вооружённые силы Украины держат на границе с Белоруссией более 120 тысяч военнослужащих. В ответ на это Минск разместил своих военных вдоль границы. Президент Белоруссии также подчёркивал, что украинские беспилотники регулярно нарушают белорусскую границу.

25 августа министерство иностранных дел Украины потребовало от Белоруссии отвести войска от границы на расстояние, превышающее дальнобойность имеющихся у Минска средств поражения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти требования киевского режима неприемлемыми и хамскими. Она подчеркнула, что Минск задействовал войска, чтобы обеспечить безопасность белорусской территории на фоне постоянных провокаций украинской стороны на границе.