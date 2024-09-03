Вашингтон, 3 сентября, 2024, 23:59 — ИА Регнум. Систему спутниковой связи Starlink нельзя было включать над Крымским полуостровом для атаки ВСУ на корабли ВМФ РФ, так как такое решение нарушило бы санкции США в отношении России. Об этом 3 сентября напомнил американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х.

Сергей Корсун ИА Регнум Илон Маск, starlink

«Starlink получил запрет на включение спутников… в то время, потому что это действие стало бы нарушением санкций США против России!» — написал Маск.

Бизнесмен пояснил, что включение спутниковой связи над Крымом по запросу Киева стало бы нарушением американского законодательства. Маск указал, что использование Starlink как системы связи для военных возможно, но в случае открытых и явных военных действий Starlink превратится в военную систему, и тогда другие страны автоматически получают право сбивать спутники.

Маск неоднократно заявлял, что не допустит использования спутников Starlink для эскалации конфликта, который может перерасти в третью мировую войну. По словам бизнесмена, он хочет «помогать людям, а не убивать их».

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил миллиардера Илона Маска за глобальную спутниковую систему Starlink, которая обеспечивает высокую скорость связи в зоне проведения специальной военной операции.