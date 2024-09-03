Москва, 3 сентября, 2024, 23:31 — ИА Регнум. Лефортовский суд Москвы, удовлетворив ходатайство следствия, заключил под стражу мужчину по делу о государственной измене. Соответствующее решение суд вынес в ходе заседания 3 сентября.

Алексей Никольский/РИА Новости

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Щурова В. П.», — указано в электронной картотеке суда.

Уточняется, что мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 Уголовного кодекса Российской Федерации («Государственная измена»). Другие подробности уголовного дела не приводятся и засекречены.

Как передавало ИА Регнум, ранее 3 сентября сообщалось, что Мосгорсуд приговорил директора Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Российской академии наук Александра Шиплюка к 15 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев по делу о госизмене. Также суд арестовал подсудимого на 500 тыс. рублей.

28 августа Второй Западный окружной военный суд приговорил инженера Артёма Лозового (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) к 18 годам лишения свободы по делу о государственной измене, подготовке к теракту и незаконном обороте взрывчатых веществ. Также ему присудили штраф в размере 700 тыс. рублей. Мужчину задержали осенью 2023 года за попытку подорвать военкомат в Воронеже.