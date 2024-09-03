* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 3 сентября, 2024, 23:15 — ИА Регнум. Украинский полк «Днепр-1» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) включён в перечень организаций, признанных террористическими в соответствии с законодательством Российской Федерации. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Федеральной службы безопасности России.

ТАСС/Михаил Жбанков

Согласно информации, представленной в таблице единого списка террористических организаций, соответствующее решение 14 декабря 2023 года принял Южный окружной военный суд. Решение вступило в силу 25 июня 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, 19 августа Верховный суд Донецкой Народной Республики заочно приговорил командира отделения взвода огневой поддержки отдельного отряда спецназначения националистического объединения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Виктора Цебрика к 20 годам лишения свободы. Боевика признали виновным в жестоком обращении с гражданским населением на оккупированной территории и в разбое, совершённом с угрозой применения оружия и насилия.

22 августа в Басманный районный суд города Москвы заочно арестовал на 2 месяца боевика «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ивана Пилипчука по обвинению в подготовке теракта. Срок начнёт исчисляться с момента его экстрадиции в Россию или с момента задержания на территории РФ. В тот же день МВД России объявило Пилипчука в розыск.