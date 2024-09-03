Брауншвейг, Германия, 3 сентября, 2024, 22:00 — ИА Регнум. Бывший генеральный директор немецкого автоконцерна Volkswagen Мартин Винтеркорн 3 сентября предстал перед судом города Брауншвейга в Германии, его обвиняют в мошенничестве, недобросовестной конкуренции и даче ложных показаний. Об этом 3 сентября сообщило агентство Reuters.

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По версии следствия, обвиняемый знал о манипуляциях с дизельными двигателями на автомобилях предприятия с целью занизить показания об уровне загрязнения воздуха, но держал это в тайне. В результате датчики, фальсифицирующие показатели, установили на 9 млн машин.

77-летний Винтеркорн отказался общаться с журналистами, сказав только, что у него всё хорошо. Он также передал через адвокатов, что не считает себя виновным.

«Наш клиент никого не обманывал и не причинял вреда, он не держал рынок капитала в неведении, чтобы навредить инвесторам, и он рассказал следственному комитету правду», — заявил представитель стороны защиты.

Расследование дела Винтеркорна затянулось из-за проблем со здоровьем. Если его признают виновным, ему будет грозить лишение свободы на срок до 10 лет.

Как передавало ИА Регнум, Винтеркорн ушёл с поста главы правления Volkswagen в сентябре 2015 года, когда разразился «дизельный скандал». Кроме того, у компании обрушились котировки акций.

Прокуратура Брауншвейга начала расследование против бывшего гендиректора Volkswagen в июне 2016 года. Дело было возбуждено с санкции федерального управления финансового надзора Германии.

В июне 2021 года бывшего экс-главу концерна также обвинили в даче ложных показаний. Причиной стало заявление Винтеркорна в следственном комитете бундестага, что он не знал о фальсификации показаний выбросов двигателей, тогда как следствие уверено в обратном.