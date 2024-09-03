Москва, 3 сентября, 2024, 20:33 — ИА Регнум. Иностранцы с начала 2024 года совершили в России более 23,8 тыс. преступлений. Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Иван Шилов ИА Регнум

«В текущем году иностранцами совершено 23 847 криминальных деяний. При этом число тяжких преступлений, совершенных приезжими, возросло на 12% (с 4390 до 4935). Втрое увеличилось число преступлений, совершенных лицами, незаконно находящимися на территории России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рост общего количества нарушений закона трудовыми мигрантами составил 69%. При этом они в последнее время часто демонстрируют негативное отношение к местному населению, участникам спецоперации на Украине и правоохранителям.

В ведомстве подчеркнули, что наиболее неблагоприятная миграционная обстановка сложилась в Москве и Подмосковье, где ситуация требует наступательных действий правоохранителей и конструктивного взаимодействия с исполнительной властью.

Председатель СК Александр Бастрыкин указал, что во многом негативные тенденции развиваются из-за попустительства российских должностных лиц в сфере миграции. Кроме того, есть недобросовестные арендодатели, действия которых тоже способствуют противоправной деятельности мигрантов.

«Зарабатывая деньги, они (арендодатели. — Прим. ИА Регнум), по сути, создают условия для совершения преступлений против наших детей. Это недопустимо», — сказал глава СК.

Он также отметил важность привлечения переселенцев к отдельным видам занятости и необходимость работы по постановке на воинский учёт натурализованных граждан РФ. Бастрыкин дал ряд поручений и призвал руководителей территориальных следственных органов жёстко реагировать на нарушения, чтобы навести порядок.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 8 августа подписал закон, предусматривающий прекращение приобретённого российского гражданства за неисполнение обязанности встать на воинский учёт. Документ также синхронизирует постановку мужчин на учёт с получением ими гражданства.

В феврале Путин подчеркнул, что нужно добиться от приезжающих в РФ мигрантов, чтобы они изучали русский язык, а также соблюдали российские законы и традиции. Он также призвал начинать работать с желающими переехать в Россию ещё в тех странах, где они проживают.