Москва, 3 сентября, 2024, 20:04 — ИА Регнум. «Смотри все видео здесь»: Люся Чеботина, Сергей Бурунов, Влад А4 и другие блогеры спели для новой рекламной кампании VK Видео.

Кадр из видео соцсети «ВКонтакте»

В основе ролика лежит песня со знакомым мотивом в исполнении популярных артистов и блогеров. Люся Чеботина, Влад А4, Сергей Бурунов, Андрей Бебуришвили, Елена Гущина, Александр Гамбаров, Саша Ваш и даже персонажи мультфильма «Три кота» исполнили её и пригласили зрителей в VK Видео.

На платформе пользователи смогут найти разнообразный контент: фильмы, интервью, блоги, интересные шоу, мультфильмы, кино и сериалы, а также спортивные трансляции.

Разработчики постарались сделать интерфейс максимально понятным и удобным в использовании. Так, с функцией «Окно в окне» можно, не выключая видео, смотреть что-то другое в интернете, с фоновым режимом даже при выключенном девайсе видео не будет останавливаться, а с нажатием кнопки «Продолжить просмотр» оно будет воспроизводиться с того места, где ранее остановилось. Кроме того, в любой момент можно скачать видео в дорогу и смотреть его офлайн.

«В этой кампании мы хотим продемонстрировать, что поддерживаем интересы каждого зрителя. Мы выбрали популярных артистов из всех ключевых аудиторий и жанров для этой цели. В этом году особенно актуален тренд на известные песни, которые вызывают приятную ностальгию», — отметила директор департамента маркетинга VK Видео Вера Лапина.

VK Видео — это один из крупнейших видеосервисов России. Он обладает крупнейшей облачной библиотекой видеоконтента в России — объём превышает более 1,5 млрд Гб. За последний месяц компания значительно увеличила объём контента и количество авторов, что позволяет пользователям наслаждаться ещё более разнообразными и качественными видео.