Москва, 3 сентября, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Зарегистрированная в Комсомольске-на-Амуре компания «Востокбиртрейд» получила разрешение на ввоз в Россию пива, произведённого в Северной Корее, пишет 3 сентября РБК.

Global Look Press

В Росаккредитации выдали первое разрешение на ввоз пива из КНДР. Так, в России скоро может появиться светлое фильтрованное пиво под наименованиями XINBALU 1999 и «Станция Харбин». Последнее наименование указано в декларации кириллицей.

Из документов следует, что производителем северокорейского пива является компания Heilongjiang Quanrun Beer Co. При этом импортёром продукции выступила «Востокбиртрейд», зарегистрированная в июне 2024 года.

Декларация серийная, а это означает, что по ней можно ввозить продукцию неоднократно.

Представитель экспертного совета Росалкогольтабакконтроля Игорь Хавский заявил, что северокорейское пиво можно отнести к категории «нишевых продуктов». По его мнению, пиво из КНДР вряд ли будет массово продаваться. Эксперт добавил, что напиток может быть востребован на Дальнем Востоке или в корейских ресторанах.

Как сообщало ИА Регнум, в конце июня северокорейская сторона выразила готовность экспортировать в РФ яблоки и женьшень. Во время переговоров по вопросам сотрудничества России и КНДР в области сельского хозяйства заместитель председателя комитета по контролю за качеством импортно-экспортной продукции и карантину КНДР Ким Су Чхор и руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт подписали меморандум о сотрудничестве в области карантина растений.