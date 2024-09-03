Улан-Батор, 3 сентября, 2024, 19:59 — ИА Регнум. Монголия важна для России, как и Россия для Монголии. Визит президента РФ Владимира Путина в эту страну показал, как высоко обе стороны ценят свои дружеские отношения, подчеркнул политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов.

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Политолог напомнил, что Россия и Монголия не только соседи, а связанные узами дружбы и сотрудничества партнёры.

«Необходимо отметить, что наша страна была первой, кто признал независимую Монголию в момент обретения ею независимости в XX веке. Кроме того, Россия оказала братскую помощь в момент агрессии со стороны милитаристской Японии в 1939 году. Именно эта дата стала формальным поводом для визита президента Путина в Монголию», — сказал Шаповалов ИА Регнум.

Он указал, что визитом президента России именно во время, когда две страны отмечают победу над Японией, было важно напомнить всему миру о том, что два народа стояли плечом к плечу и смогли отразить атаку агрессора 85 лет назад.

Теперь же, в наши дни, отношения двух стран можно описать как постоянно развивающиеся и в сфере культуры, и в сфере экономики, отметил Шаповалов. Так, очень важные решения приняты в рамках газотранспортной системы: строительство газопровода Россия — Монголия — Китай, железнодорожного моста между странами. И в этом формате важно, что укрепляются не только двусторонние отношения Москвы и Улан-Батора, но и трехсторонние, включающие Пекин.

«Мы знаем, что в Монголии ценят и почтительно относятся к России, к тому вкладу, который сделала Россия в становление и развитие монгольского государства, суверенитета и укрепления экономики», — сказал эксперт.

Он отметил, что для России соседняя страна также имеет большое значение. Например, РФ — № 2 среди всех партнёров Монголии во внешней торговле. Продолжает расти российский экспорт в эту страну, но также растет и объём монгольских товаров, которые поступают в Россию. Параллельно расширяются отношения и в сфере науки и образования.

Как сообщил Путин во время своего визита в Монголию, квоты для монгольских студентов в российских вузах увеличили на 620 мест. По словам Шаповалова, студенты, аспиранты и молодые учёные из Монголии проявляются интерес к образованию в России, что тоже укрепляет отношения и связь двух стран.

Развиваются отношения и в рамках международного сотрудничества. Монголия является страной, рассматривающей возможности вступления в ШОС, а также завершающей процесс подписания договора с ЕАЭС.

Своё истинное отношение к России и её народу Монголия продемонстрировала тёплым приёмом президента России на своей территории и полным игнорированием абсурдного ордера так называемого Международного уголовного суда, указал Владимир Шаповалов.

«Что касается МУС, то я хочу подчеркнуть, что визит нашего президента и то радушие, высочайшее почтение и уважение, которые были обращены к нашему президенту и делегации со стороны руководства Монголии, самым наглядным образом демонстрируют, что реальность, а что фикция», — подчеркнул эксперт.

Реальность — это дружба и развитие взаимовыгодных отношений, объяснил он. А вот «филькина грамота» МУС — фикция, продолжил Шаповалов. По его словам, те решения, которые принимают самозваные судьи, которых никто на это не уполномочил, нельзя воспринимать всерьёз.

«Конечно, мы видим, что никакого отношения к реальности этот придуманный на западе мирок, элементом которого является МУС, не имеет», — добавил политолог.

Россия не признаёт МУС и его юрисдикцию. МУС не входит в официальные структуры ООН и не имеет отношения к Международному суду ООН, который также заседает в Гааге.