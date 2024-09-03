Владивосток, 3 сентября, 2024, 20:09 — ИА Регнум. Железнодорожная линия Кызыл — Курагино, которая пройдет через Тыву и Красноярский край, может стать частью ветки, которую проложат до Китая, заявил 3 сентября журналистам в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) первый замминистра транспорта России Валентин Иванов.

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«Прорабатывается вопрос продолжения этой линии через Тыву, через Монголию, в направлении Китая — тоже», — сказал он.

Иванов отметил, что сначала нужно рассчитать реализации проекта, а также оценить возможность возврата вложенных средств.

Тыва не соединена с другими регионами России железнодорожной сетью. Проект строительства ветки Кызыл — Курагино обсуждают не один год.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2022 года глава Тывы Владислав Ховалыг сообщил, что в проект железной дороги внесли изменения. По маршруту ранее планировалось доставлять только грузы, а теперь решили предусмотреть и пассажирские перевозки.

Президент РФ Владимир Путин 3 сентября 2024 года в ходе официального визита в Улан-Батор отметил важность экономических отношений России и Монголии. В ходе переговоров стороны уделили особое внимание развитию торгово-инвестиционных связей.