Улан-Батор, 3 сентября, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин завершил официальный визит в Монголию. Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба Кремля.

Софья Сандурская/ POOL/ ТАСС

«Официальный визит президента России в Монголию завершён», — говорится в сообщении.

Telegram-канал Кремля опубликовал кадры, на которых Путин перед вылетом из аэропорта идёт к трапу по красной ковровой дорожке, а после прощается с сопровождающими его представителями монгольской стороны и поднимается в самолёт.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 2 сентября Путин прибыл в Монголию с официальным визитом по приглашению монгольского лидера Ухнаагийн Хурэлсуха.

Днём 3 сентября главы государств провели переговоры в Улан-Баторе в узком составе. В ходе них российский лидер пригласил Хурэлсуха посетить Россию, а также принять участие в праздновании 80-летия Победы СССР над нацистской Германией в Москве.

Стороны также обсудили отношения между Россией и Монголией. Как отметил Путин, кроме экономики и политики Москва и Улан-Батор ведут эффективную работу по гуманитарным направлениям, включая сферу образования.

Также в рамках визита российский лидер принял участие в мероприятиях по случаю победы советско-монгольских войск над милитаристской Японией на реке Халхин-Гол. Вместе с Хурэлсухом он возложил цветы к первому в мире памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову.