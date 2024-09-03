Магас, 3 сентября, 2024, 19:20 — ИА Регнум. Момент нападения на сотрудников ДПС в Ингушетии опубликовал 3 сентября Telegram-канал «112».

МВД РФ

По данным источника, мужчина напал на полицейских и успел ранить одного из них. Второй сотрудник ДПС открыл огонь по агрессору и ликвидировал его.

На кадрах видно, как мужчина с отвёрткой в руках пересекает несколько полос движения автомобилей, приближаясь к посту ДПС при въезде в Магас, а затем нападает на полицейских.

Злоумышленник 3 сентября напал на двух инспекторов ДПС в Ингушетии и ударил одного из них отвёрткой. Полицейского доставили в больницу Назрани. Нападавшего ликвидировали ответным огнём.

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на полицейских, нёсших службу на стационарном посту ДПС.