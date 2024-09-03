Ростов-на-Дону, 3 сентября, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима военнослужащего спецназа Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Александра Любаса, который пытался высадиться в Крыму, чтобы устроить теракт. Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

Кадр из видео

Суд установил, что боец по своей воле вступил в подразделение специального назначения «Артан» ГУР, после чего прошёл обучение в центре Вооружённых сил Украины (ВСУ). В октябре 2023 года он в составе вооружённой диверсионной группы пересёк российскую государственную границу и направился в сторону Крыма, говорится на сайте Генпрокуратуры.

Диверсантам поставили задачу напасть на населённые пункты полуострова и установить там украинский флаг. Сотрудники российских правоохранительных органов пресекли эти преступные планы.

Военнослужащего признали виновным в приготовлении к теракту, прохождении обучения для совершения теракта, контрабанде огнестрельного оружия и боеприпасов и незаконном пересечении границы РФ.

Как передавало ИА Регнум, 4 октября 2023 года группа украинских диверсантов подплыла к побережью Крыма на катере и гидроциклах. Они хотели высадиться на мысе Тарханкут. Российские силовики сорвали эти планы, нанеся удар по противнику.

Вражеский отряд понёс большие потери. Одного из украинских военных взяли в плен. ФСБ опубликовала видео допроса диверсанта. По его словам, операцию хотели провести, чтобы показать, что ГУР «зашло» в Крым».

Несмотря на предотвращение теракта, ГУР выложило видео, как украинские военные плывут по морю на плавсредствах. В нём также один из боевиков заявил: «Крым будет либо украинским, либо безлюдным».