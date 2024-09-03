Эльдорет, Кения, 3 сентября, 2024, 19:06 — ИА Регнум. Спортсменку из Уганды Ребекку Чептегей, которая участвовала в марафонском забеге на Олимпийских играх в Париже, поджёг бывший бойфренд, сообщил 3 сентября The Standard.

Anchel Rivero

По информации издания, спортсменка была на улице, когда появился подозреваемый Диксона Ндиема, облил её бензином и поджёг. Женщина позвала на помощь сестру, которая была в доме, но нападавший, вооружённый мачете, не дал ей помочь. Соседи заметили пожар и вызвали службу спасения.

Бегунья попала в больницу кенийского города Эльдорет.

«Пациентка получила более 80% ожогов, она находится в критическом состоянии», — сообщил изданию анестезиолог и специалист по интенсивной терапии доктор Джозефат Керема.

Нападавшего Ндиема госпитализировали с 30% ожогов.

В местной полиции подтвердили, что у Чептегей и её бывшего бойфренда был конфликт из-за земельного участка. Спортсменка купила землю и поселилась рядом со своей тренировочной базой, чтобы свести к минимуму расходы на аренду дома.

Бегунья, преодолевшая 42 км за 2 часа и 32 минуты, заняла на Олимпийский играх в Париже 44-е место.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле аргентинскую футболистку Флоренсию Гиньясу, которая выступала за команду «Атлетико Аргентино» в высшем дивизионе чемпионата страны, нашли мёртвой в городе Лас-Каньяс. По информации телеканала TyC Sports, 30-летнюю спортсменку убил её муж, который потом покончил с собой. В этот момент в квартире находились двое детей — семилетний мальчик и пятилетняя девочка. Тела спортсменки и её мужа нашёл сосед, который увидел на двери квартиры табличку с надписью: «Вызовите полицию, дети одни».