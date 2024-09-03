Москва, 3 сентября, 2024, 18:54 — ИА Регнум. Мошенники несколько дней добивались от профессора Московской консерватории перевода денег. Женщина сразу заподозрила неладное, но всё равно попалось в ловушку аферистов, сообщил источник ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так, 2 сентября Алла К. обратилась в полицию и рассказала, что в конце августа ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками поликлиники. Они рассказали женщине, что, так как она в этом году не прошла обследование, ей якобы необходимо записаться и для этого продиктовать свои данные СНИЛС. Алла последовала инструкции и сказала номер. Вскоре женщине пришло СМС-сообщение. В этот раз якобы от Роскомнадзора, который предупреждал «об активизации мошенников» и просил никому не говорить свои личные данные. Если же уже такое произошло, фейковый РКН предлагал связаться с ним по указанному номеру телефона.

Напуганная женщина позвонила в якобы Роскомнадзор. Мошенники продолжили запугивать Аллу, заверяя её в том, что уже якобы взломана её учётная запись на портале «Госуслуги», а аферисты успели оформить доверенность от имени Аллы.

Женщине предложили установить другое приложение, якобы «новые» «Госуслуги», а также внести изменения в настройках телефона. Профессор выполнила все инструкции и немного успокоилась, думая, что обезопасила себя и свои средства. Позднее уже в разговоре с родственницей та, выслушав историю, посоветовала Алле срочно лично направиться в МФЦ и заменить пароли на Госуслугах.

Сотрудники МФЦ помогли женщине, удалили фейковое приложение сервиса и восстановили пароли к учётной записи. Однако вскоре выяснилось, что избавиться от установленного вредоносного ПО не так легко. Через несколько дней Алла обнаружила на телефоне снова «новые» Госуслуги, а также ряд других приложений. Так как профессор в это время была на даче, никаких действий она не предприняла, просто отложила телефон в сторону. В результате мошенники из якобы Роскомнадзора снова начали ей активно звонить. Алла, уже понимая, что это могут быть аферисты, игнорировала звонки, но заметила, что после них с телефона исчезло настоящее приложение её банка.

Зайдя по ссылке в банк, Алла обнаружила, что с её вклада исчезли 2 млн рублей. Женщина срочно направилась в кредитную организацию, где ей сообщили, что всего с её счёта были совершены три транзакции: на 700 000 рублей, 299 985 рублей и 997 852 рубля. Общий ущерб составил 2 млн.

Полиция начала проверку.

3 сентября в Сбербанке перечислили несколько самых распространённых мошеннических схем. Чаще всего аферисты звонят по телефону и обращаются к жертвам через мессенджеры от имени сотрудников правоохранительных органов или Центробанка России, требуя перевести деньги на якобы безопасные счета.