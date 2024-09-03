Нальчик, 3 сентября, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин внёс в парламент Кабардино-Балкарии кандидатуры на должность главы региона. Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба парламента республики.

Гавриил Григоров/ ТАСС

Путин представил на рассмотрение кандидатуры действующего главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова, генерального директора ООО «ИЛАР», депутата регионального парламента Алексея Войтова и министра природных ресурсов и экологии республики Ильяса Шаваева.

Отмечается, что, согласно конституции Кабардино-Балкарии, глава республики избирается депутатами парламента.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа Путин в ходе рабочей поездки в Кабардино-Балкарию провёл встречу с Казбеком Коковым. Глава республики поблагодарил президента за визит и всестороннюю поддержку и рассказал об основных показателях первого полугодия 2024 года. Он отметил рост в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и туристической отрасли.

Путин посетил Кабардино-Балкарию впервые с 2019 года. Помимо Кокова, его сопровождали полпред президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка и глава Минсельхоза Оксана Лут. Президент также посетил садоводческое хозяйство.