* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 3 сентября, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина подала в суд на блогеров Юрия Дудя (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Артемия Лебедева, сообщила во вторник, 3 сентября, пресс-служба ЛБИ.

Официальный сайт Общественной палаты Российской Федерации

«Лига безопасного интернета и Екатерина Мизулина подали иск о защите чести и достоинства к иностранному агенту Юрию Дудю и блогеру Артемию Лебедеву в Лефортовский суд города Москвы», — сказано в заявлении.

Ранее в интервью Дудю Лебедев критически отозвался о деятельности лиги и её руководства. После этого Мизулина сообщила что намерена подать иск о защите чести и достоинства к обоим блогерам и отсудить у них 10 млн рублей в качестве компенсации.

После выхода интервью и негативной реакции Мизулиной Лебедев записал видеообращение, в котором извинился перед ней «за то, что в ходе его беседы с Дудём могло возникнуть ощущение оскорбления». Глава лиги заявила, что не принимает извинения, и пообещала включить видео в материалы иска.