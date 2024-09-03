Лозанна, Швейцария, 3 сентября, 2024, 18:27 — ИА Регнум. Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил российскую легкоатлетку Татьяну Томашову серебра Олимпийских игр 2012 года в беге на 1500 м. Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба организации.

ТАСС/Владимир Гердо

Там отметили, что решение приняли из-за многочисленных нарушений россиянкой антидопинговых правил в 2012 году. Результаты Томашовой с 21 июня 2012 года по 3 января 2015 года аннулировали. Серебряную медаль Олимпиады в Лондоне она выиграла летом 2012 года.

Также легкоатлетка дисквалифицирована на 10 лет за допинг начиная с 3 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая российского тяжелоатлета Руслана Албегова лишили бронзовой медали Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в категории свыше 105 кг. В августе 2019 года Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) временно отстранила пятерых российских тяжелоатлетов, в числе которых был Албегов. Спортсменов заподозрили в нарушении антидопинговых правил.

29 января CAS дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Её лишили золотой медали командного турнира Олимпиады-2022. Международный союз конькобежцев пересмотрел результаты командного турнира и переместил российскую сборную, в составе которой тогда была фигуристка, с первого места на третье. Сборная России получила бронзу, золото досталось американцам, а серебро — японцам.

25 июля CAS отклонил апелляции Олимпийского комитета России, Федерации фигурного катания на коньках России, а также российских фигуристов. В ОКР заявили, что разочарованы таким решением, однако иллюзий относительно исхода этого дела не было.