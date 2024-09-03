Москва, 3 сентября, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной конструктора атомных подводных лодок Игоря Спасского. Соответствующая телеграмма главы государства опубликована 3 сентября на сайте Кремля.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Игорь Дмитриевич Спасский был выдающимся учёным, истинным патриотом и подвижником. Его уникальный личный вклад в развитие научно-технической, конструкторской мысли, укрепление отечественного Военно-морского флота, обеспечение обороноспособности и национальной безопасности страны достоин самого искреннего признания», — отметил президент.

Глава государства подчеркнул, что светлая память о Герое России и академике РАН навсегда сохранится в сердцах его близких, родных, коллег и друзей.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Спасский скончался на 99-м году жизни. В правительстве Санкт-Петербурга отметили, что он являлся одним из очень редких людей, знания и талант которых направляли развитие целой отрасли, определяя её будущее и обеспечивая безопасность страны.

Спасский родился 2 августа 1926 года в подмосковном Богородске (в настоящее время — Ногинск) и в 1949 году окончил Военно-морское инженерного училище им. Ф. Э. Дзержинского. После этого начал служить во флоте и уже с 1950 года начал принимать участие в разработке подлодок. Под его руководством было создано порядка 200 советских и российских подводных лодок.