Улан-Батор, 3 сентября, 2024, 18:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин завершил официальный визит в Монголию. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщила пресс-служба Кремля.

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В аэропорту перед трапом самолёта главы государства выстроился почётный караул. Президент перед тем, как зайти на борт, помахал собравшимся рукой.

Путин прибыл в Монголию 2 сентября. Официальная церемония его встречи и основная программа визита прошли на следующий день.

Как передавало ИА Регнум, российский президент и его монгольский коллега Ухнаагийн Хурэлсух провели переговоры в Улан-Баторе. Встреча была посвящена актуальным международным и региональным проблемам и перспективам развития двусторонних отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства.

Путин в ходе встречи с председателем Великого государственного хурала (парламента) Монголии Дашзэгвийном Амарбаясгаланом назвал республику надёжным союзником и другом СССР и России. Он также отметил рост товарооборота между странами.

Хурэлсух принял предложение Путина участвовать во встрече в формате «аутрич БРИКС плюс», которая пройдёт в Казани в октябре.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя визит главы государства, подчеркнул, что Россия и Монголия не ставят задачу что-то доказать Западу. Страны просто являются соседями и стремятся к развитию отношений.