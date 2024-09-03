Санкт-Петербург, 3 сентября, 2024, 18:13 — ИА Регнум. Пропавшую в посёлке Бугры Ленинградской области 12-летнюю школьницу обнаружили живой на территории Приозёрского района. Об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ребёнок найден! В ходе проведения поисковых мероприятий местонахождение ребенка было установлено на территории Приозёрского района», — указано в Telegram-канале ведомства.

По информации телеканала РЕН ТВ, девочку нашли живой и невредимой в деревне Орехово примерно в 55 км от Бугров. Она ушла к подруге.

Как передавало ИА Регнум, поиски школьницы продолжались трое суток. 1 сентября она отправилась на прогулку со своим шпицем и не вернулась домой. На следующий день родственники обратились в полицию и сообщили о пропаже.