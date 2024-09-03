Санкт-Петербург, 3 сентября, 2024, 18:18 — ИА Регнум. На сцене «ВТБ Арена» 12 декабря пройдет XXIX церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Это наиболее известная музыкальная награда страны, которую ждут артисты, зрители и слушатели «Русского радио».

«Русское радио» Церемония «Золотой граммофон» подведет итоги года

В этом году церемония будет особенной: завершается тридцатилетний цикл истории «Золотого граммофона». Уже в 2025 году ему исполнится 30 лет — эта музыкальная премия с самой большой историей из ныне существующих и вручаемых радиостанцией. «Русское радио» проведет премию 12 декабря в Москве на «ВТБ Арене», а уже 15 декабря шоу «Золотой граммофон» ждет жителей Санкт-Петербурга. Здесь концерт пройдет на сцене ледового дворца.

Во время шоу прозвучат композиции, которые попадали на вершину одноименного хит-парада в эфире «Русского радио». Они войдут в золотую коллекцию и станут музыкальной визитной карточкой своей эпохи.

В этом году на сцену выйдут Сергей Лазарев, Дима Билан, Artik&Asti, Слава, Ирина Дубцова, Владимир Пресняков и другие звёздные исполнители.

«Золотой граммофон» за время своего существования стал самостоятельным брендом. Он приобрел известность и далеко за пределами России. Ежегодно онлайн-трансляцию на диджитал-ресурсах «Русского радио» смотрят по всему миру. Благодаря тому, что за победителей хит-парада голосует вся многомиллионная аудитория «Русского радио», «Золотой граммофон» — одна из главных наград в коллекции каждого исполнителя.