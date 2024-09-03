Киев, 3 сентября, 2024, 18:36 — ИА Регнум. Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Украины возбудили уголовное дело в связи с ударом по учебному центру ВСУ, развёрнутому на территории военного училища в Полтаве. Об этом 3 сентября сообщило украинское издание «Страна. ua».

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По информации журналистов, командиров военного вуза подозревают в халатности. При этом депутат Верховной рады Марьяна Безуглая ранее указала на то, что удар произошёл во время построения военных.

По информации минобороны Украины, между сигналом тревоги и прилётом прошло слишком мало времени, поэтому военнослужащие не успели уйти в убежище.

Как передавало ИА Регнум, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов 3 сентября сообщил, что российские войска нанесли ракетный удар по военному училищу в Полтаве. По его информации, ВС РФ накрыли военных, которых готовили для работы по направлениям РЛС и РЭБ, потери врага исчисляются сотнями.

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук (внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) заявил, что в ходе удара по полтавскому центру ВСУ погибли десятки военных, ещё около 600 получили ранения. Политик обвинил в произошедшем командование, допустившее массовое построение в одном месте.

Глава киевского режима Владимир Зеленский подтвердил атаку на центр в Полтаве. Он заявил о гибели 41 военнослужащего, кроме того, ещё более 180 бойцов ВСУ получили ранения. Также ударом было частично разрушено одно из зданий комплекса.