Усолье-Сибирское, Иркутская область, 3 сентября, 2024, 18:07 — ИА Регнум. В городе Усолье-Сибирское в Иркутской области под председательством министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова состоялось выездное заседание штаба по созданию Федерального центра химии. Одной из тем обсуждения стали меры для полноценного обеспечения предприятий центра квалифицированными кадрами. Об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе депутата Госдумы, заместителя председателя штаба Марии Васильковой.

Дарья Антонова, ИА REGNUM

«В первую очередь это разработка и внедрение программ стимулирования учащихся средних профессиональных образовательных учреждений и школьников старших классов, которые помогут направить их интерес на изучение химии, углубленной математики и физики», ― отметила парламентарий.

Также, по её словам, важным шагом станет внедрение современных форматов практико-ориентированной подготовки на всех уровнях образования. Василькова подчеркнула, что эти меры требуют комплексного подхода и разработки региональной дорожной карты, направленной на обеспечение Федерального центра химии высококвалифицированными специалистами.

Василькова добавила, что в рамках разработки концепции создания и развития Федерального центра химии отобрали 65 наиболее эффективных мер господдержки из 246. Они касаются производства и сбыта продукции, инфраструктуры, транспорта и логистики, образования, науки и технологии, комфортной среды и здравоохранения.

Для успешной реализации отобранных мер потребуется также и региональное софинансирование, указала парламентарий.

«Сегодня нам необходимо сформировать полноценную стратегию до 2030 года, чтобы обеспечить этот масштабный проект необходимыми кадрами», ― заключила зампредседателя штаба.

Как сообщало ИА Регнум, Федеральный центр химии (ФЦХ) создают в городе Усолье-Сибирском Иркутской области на территории бывшего предприятия «Усольехимпром». Он войдёт в национальный проект «Новые материалы и химия» и станет пилотной площадкой для целей создания промышленных центров инновационных химических производств, вокруг которых будет создана экосистема научно-технологического и кадрового развития химии.

Работы ведутся по поручению зампредседателя правительства РФ — главы Минпромторга Дениса Мантурова. Планируется, что на территории ФЦХ сконцентрируют производства малотоннажной и среднетоннажной химии, а также появится инфраструктура для запуска кооперационных цепочек с учетом приоритетного спроса. «Якорным» инвестором проекта создания центра стало АО «Росхим».