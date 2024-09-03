Улан-Батор, 3 сентября, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Реакция ряда западных политиков на визит президента России Владимира Путина в Монголию вызывает жалость. Об этом 3 сентября заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Василий Иванов ИА REGNUM

Журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин попросил прокомментировать заявление Евросоюза о беспокойстве из-за данной поездки российского лидера.

«Мне просто жаль их, если они беспокоятся по такому хорошему поводу. Два соседа, две страны, воевавшие друг за друга во времена Второй мировой», — таков был ответ Лаврова, видео с которым опубликовано в Telegram-канале журналиста.

По словам главы МИД, вопросы к близости двух государств после упомянутых исторических событий могут возникать лишь у тех людей, в действиях и размышлениях которых вновь стали проскакивать «нацистские нотки».

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября Евросоюз выразил Монголии обеспокоенность в связи с визитом в страну Путина. Брюссель напомнил Улан-Батору, что он является подписантом Римского статута Международного уголовного суда (МУС). В марте 2023 года им был выдан ордер на арест российского лидера.

В тот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России нет проблем с Монголией по линии МУС.

Путин вечером 2 сентября прибыл в Монголию с официальным визитом по приглашению монгольского лидера. В рамках поездки российский лидер принял участие в мероприятиях по случаю победы советско-монгольских войск над милитаристской Японией на реке Халхин-Гол. Вместе с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом он возложили цветы к первому в мире памятнику маршалу Советского Союза Георгию Жукову.