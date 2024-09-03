Москва, 3 сентября, 2024, 17:57 — ИА Регнум. В отношении трёх сотрудников московских миграционных подразделений возбудили уголовные дела о мошенничестве, сообщило 3 сентября Главное следственное управление СК России по городу Москве.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Возбуждены уголовные дела в отношении двух инспекторов Управления по вопросам миграции и одного инспектора Центра временного содержания иностранных граждан ГУ МВД России по г. Москве», — говорится в сообщении.

Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, не позднее 7 августа 2024 года фигуранты, находясь при исполнении служебных обязанностей, сообщили иностранным гражданам недостоверную информацию о том, что обладают возможностями по сокращению срока их пребывания на территории РФ. C целью личного обогащения они получили от иностранных граждан не менее 80 тыс. рублей.

Во время обысков по месту жительства и работы подозреваемых следователи изъяли предметы и документы, указывающие на их причастность к преступлению.

В столичном СК добавили, что в ближайшее время должностным лицам предъявят обвинение. Их также проверят на причастность к совершению аналогичных преступлений.

Как передавало 3 сентября ИА Регнум, в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) в Сахарово прошли обыски. Их провели в рамках расследования по делу о мошенничестве. Сотрудники предлагали за взятку помочь мигрантам быстрее отправиться домой, а также организовать им свидания.