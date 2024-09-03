Баксан, Кабардино-Балкария, 3 сентября, 2024, 18:07 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело из-за массового пищевого отравления в городе Баксан, сообщили 3 сентября в пресс-службе регионального управления СК РФ.

Пресс-служба СУ СКР

По данным ведомства, в конце августа в Баксане с признаками кишечной инфекции и пищевого отравления госпитализировали 30 человек, в том числе 27 несовершеннолетних.

«По предварительным данным, причиной происшествия могло стать отравление водопроводной водой», — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»). Назначены исследования проб воды, следователи опрашивают пострадавших. Руководитель следственного управления взял расследование на особый контроль.

Как сообщало ИА Регнум, о массовом пищевом отравлении в Баксана ранее заявили в минздраве Кабардино-Балкарии. По данным ведомства, в больницах находятся 70 человек. Подросток 2008 года рождения попал в реанимацию. Большая часть пациентов проходят лечение амбулаторно.

По данным региональной прокуратуры, к врачам с признаками отравления обратились 212 человек. Из них 63 пациентов, в том числе 56 детей, госпитализировали. В связи со случившимся в Баксане приостановили работу колледж, две школы и два детских сада.