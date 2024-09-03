Москва, 3 сентября, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Тренировка федеральной системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) не выявила ошибок в её работе. О результатах проверки рассказал на семинаре для наблюдателей, прошедшем в Общественной палате России, глава ТИК ДЭГ Олег Артамонов, сообщила 3 сентября пресс-служба «Независимого общественного мониторинга» (НОМ).

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Он уточнил, что в тестировании участвовали 11% избирателей, подавших заявление о дистанционном голосовании. Значимых жалоб или происшествий не зафиксировали. Почти все обращения были связаны с техническими вопросами или несостыковкой при уточнении персональных данных.

Информатик, программист, основатель Algorithmica.org Сергей Слотин на семинаре описал принципы контроля, необходимые, чтобы исключить «вбросы» в ходе голосования. Для этого нужно отслеживать всю цепочку процесса.

«ДЭГ начинается с того, что подается заявление на голосование, и нужно убедиться в том, что голосуют только те, кто его подавали. Суммы подавших заявление со всех УИКов должны равняться суммарному числу избирателей в системе», — сказал Слотин.

Эксперт отметил, что для этого есть специальный портал наблюдения, где транзакции выкладывают раз в час. Вся информация об этом доступна в Общественной палате.

Директор направления ПАО «Ростелеком», конструктор программно-технического комплекса ДЭГ Дмитрий Кузнецов сообщил, что тестирование системы завершилось, 5 сентября состоится процедура разделения ключей зашифрования в Центризбиркоме РФ.

«Основное новшество, которое увидят и эксперты, которые, присутствуют при разделении, и наблюдатели. Вы увидите этот процесс публично в трансляции ЦИК России — это подписание открытых ключей зашифрования электронной подписью», — рассказал Кузнецов.

Как передавало ИА Регнум, заместитель главы Общественного штаба по наблюдению за выборами Александра Асафова ранее заявила, что ДЭГ стала популярной среди жителей Москвы. Исследовательская группа Russian Field установила, что дистанционно на предстоящих выборах планируют голосовать 61% жителей мегаполиса.

С 6 по 8 сентября этого года состоятся выборы депутатов Московской городской думы восьмого созыва, муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО (Бекасово, Вороново и Краснопахорский, Внуковское, Коммунарка, Филимонковский, Щербинка и городском округе Троицк) и в муниципальном округе Куркино. Проголосовать смогут все жители столицы, обладающие активным избирательным правом.